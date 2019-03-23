تحدث الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن إمكانية اعتناقه الإسلام بعد مشاهدته مقاطع من تصوير مسلسل "قيامة أرطغرل" التركي الشهير.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عند زيارته فنزويلا، خلال شهر سبتمبر الماضي، ولقائه مادورو، عرض عليه فيديو من زيارته الشخصية لموقع تصوير المسلسل.

ولفت أوغلو إلى أن الرئيس الفنزولي "بعد مشاهدة الفيديو نهض متحمسا وذكر كل أسماء الشخصيات في المسلسل، وأكد على أنه يحرص على متابعته بشغف كبير، وهو ما دفعه إلى زيارة موقع التصوير أثناء زيارته تركيا العام الماضي".

وعلق مادورو: "هذا المسلسل يعلم الإسلام الحقيقي، وربما يوما ما سأصبح مسلما بفضله".

من جهته، قال كاتب المسلسل ومنتجه إن "العمل أحدث ضجة لم نكن نتوقعها، وقد عُرض في 85 دولة ووصل عدد مشاهديه إلى أكثر من مليار متفرج".

المصدر: الأناضول