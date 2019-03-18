نيوزيلندا بصدد فرض قيود مشددة على حيازة السلاح

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الاثنين أن حكومتها قررت فرض قيود أشد على حيازة السلاح بعد مجزرة المسجدين التي هزت البلاد الجمعة الماضي.

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وقالت خلال مؤتمر صحفي: "أعتزم تقديم المزيد من التفاصيل حول هذه القرارات لوسائل الإعلام والجمهور قبل الاجتماع الجديد لمجلس الوزراء الاثنين المقبل".

وأضافت: "هذا يعني أنه في غضون 10 أيام من هذا العمل الإرهابي الشنيع، سنعلن عن إصلاحات أعتقد أنها ستجعل مجتمعنا أكثر أمانا".

وكانت أرديرن قد تعهدت خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة في أعقاب الهجوم الإرهابي على مسجدي مدينة كرايس تشيرش الذي خلف 50 قتيلا وعشرات الجرحى، بتعديل القوانين الخاصة بحيازة السلاح في البلاد، لافتة إلى أن 5 قطع سلاح نصف آلية استخدمت أثناء الهجوم، وأن المهاجم كان حاصلا على رخصة لحمل السلاح.

المصدر: RT