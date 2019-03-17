مقتل 16 جنديا بهجوم مسلح على قاعدة عسكرية في مالي
Reuters Adama Diarra
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قتل 16 جنديا على الأقل وأعطبت خمس سيارات في هجوم شنّه مسلحون الليلة الماضية على قاعدة عسكرية في منطقة موبتي وسط مالي.
وذكرت مصادر مطلعة أن المهاجمين سيطروا لبعض الوقت على القاعدة قبل أن يغادروها.
وشنّ متشددون على صلة بتنظيم القاعدة الإرهابي عدة هجمات مسلحة على وسط مالي، استهدفت أفراد الجيش والمدنيين وقوات حفظ السلام الدولية.
المصدر: "رويترز"
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