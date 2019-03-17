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ترامب يوجه سهامه إلى فرنسا بعد يوم جديد من احتجاج "السترات"

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ترامب يوجه سهامه إلى فرنسا بعد يوم جديد من احتجاج
Sputnik
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تساءل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الأهداف التي حققتها احتجاجات "السترات الصفراء" بعد 18 أسبوعا من الشغب في فرنسا، معتبرا أن سبب ما تشهده فرنسا يكمن في سياستها المناخية.

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وكتب ترامب على "تويتر": "ماذا حقق اتفاق باريس للمناخ لفرنسا... بعد 18 أسبوعا من أعمال الشغب التي ينظمها محتجو "السترات الصفراء"، لا أعتقد أنهم حققوا أمورا جيدة! في هذه الأثناء ارتقت الولايات المتحدة إلى رؤوس جميع قوائم البيئة".

وهذه المرة الثانية التي يستشهد فيها ترامب لدعم آرائه حول المناخ بمظاهرات فرنسا المناهضة لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.

ففي ديسمبر الماضي أعلن ترامب أن بعض المحتجين رددوا "نريد ترامب!"، دون أن يقدم أي أدلة على ذلك.

وحينها قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لقناة "أل سي إي": "لا نأخذ السياسات الأمريكية الداخلية في الاعتبار ونود أن يحذو الأمريكان حذونا... أقول هذا لدونالد ترامب، كما يقوله أيضا الرئيس الفرنسي: اتركوا أمتنا وشأنها".

المصدر: وكالات 

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