الحرس الثوري: صواريخ حزب الله تحيق بإسرائيل

أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، أن صواريخ حزب الله اللبناني صارت تغطي جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال جعفري: "لدى الصهاينة حلم باحتلال المنطقة من الفرات إلى النيل، وأرادوا تنفيذ هذا المخطط في الخمسين سنة الماضية، ولكن لم يستطع هذا الكيان المزيف التوسع أكثر، بل هو محاصر بالكامل كما أنه فقد الكثير من الأراضي التي احتلها سابقا".

وأضاف: "يمكن القول إن العدو لم يحقق نجاحا في المنطقة، وقد فشلت جميع مخططاته التي نفذها، وما تحقق هو انتصار الثورة الإسلامية وجبهة المقاومة فقط".

وأكد أن واشنطن صرفت تريليونات الدولارات من أجل القضاء على محور المقاومة ودوله، لكنها لم تنجح، وتابع: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تدفع مثل هذه الأثمان على الإطلاق من أجل الوقوف بوجه أمريكا، ونحن نقدم المساعدات العسكرية إلى دول محور المقاومة، ومن واجبنا تزويد دول المحور بالتجربة وتمكينهم في مجالات مختلفة".

المصدر: "فارس"