نيوزيلندا تبحث مع فيسبوك خاصية البث المباشر بعد هجوم المسجدين

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن أنها ستبحث مع كبيرة مسؤولي التشغيل في الفيسبوك، وقف الشركة لخاصية "البث المباشر" عقب الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا.

وقالت أرديرن في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "قدمت شيريل ساندبرج كبيرة مسؤولي التشغيل في الفيسبوك تعازيها العميقة بضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا... وسأبحث معها خاصية البث المباشر".

وكان منفذ هجوم المسجدين في مدينة كرايست تشيريش قد بث مقطع فيديو مباشرا عبر الفيسبوك خلال هجومه الإرهابي على المصلين في أحد المساجد والمارة في الشارع المحاذي، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات.

وأكدت شركة فيسبوك أنها حجبت 1.5 مليون فيديو في أنحاء العالم للهجوم على مسجدي نيوزيلندا خلال الساعات الـ24 الأولى بعد الهجوم.

وكتبت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية: "حذفنا خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى 1.5 مليون فيديو للهجوم في أنحاء العالم، منها أكثر من 1.2 مليون تم حجبها عند التحميل".

وذكرت الشركة أنها تزيل أيضا كل النسخ المحررة من الفيديو والتي لا تتضمن محتوى مصورا وذلك احتراما للذين تأثروا بالهجوم ولبواعث قلق السلطات المحلية.

المصدر: وكالات