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ترامب ينتقد ماكين على ملّف تخابره مع روسيا

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ترامب ينتقد ماكين على ملّف تخابره مع روسيا
Sputnik
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انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيناتور الجمهوري الراحل جون ماكين، لنشره ملفا يؤكد فيه ارتباط ترامب وحملته الانتخابية بالاستخبارات الروسية.

وعزز ترامب انتقاده بتصريح المدعي العام المستقل السابق كينيث ستار الذي قال "إن نشر هذا الملف الكاذب والمشوه تماما يمثل وصمة مظلمة في ذكرى جون ماكين".

وأضاف ترامب: "كان لديه بقع أسوأ بكثير، بما في ذلك التصويت ضد إلغاء نظام أوباما للرعاية الصحية".

ومؤخرا، ذكرت قناة Fox News أن ماكين الذي توفي في أغسطس 2018، سلّم في ديسمبر 2016 مكتب التحقيقات الفدرالي ووسائل الإعلام "معلومات وأدلة تؤكد تخابر الرئيس دونالد ترامب مع موسكو، وعمالته لها".

ورحل جون ماكين في 25 أغسطس 2018 عن عمر ناهز 82 عاما، بعد معاناته من مرض السرطان، فيما عرف عنه طيلة مسيرته السياسية عداؤه لروسيا على دعم فيتنام، حيث قضى سنوات من الأسر في إحدى حفر التعذيب هناك بعد إسقاط طائرته بصاروخ سوفيتي.

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المصدر: نوفوستي

 

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