فوز كابوتوفا بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في سلوفاكيا

فازت زوزانا كابوتوفا الناشطة في مكافحة الفساد بالجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في سلوفاكيا، حيث حصلت على 40.5% من الأصوات.

وستواجه كابوتوفا مرشح الحزب الحاكم ماروس سيفكوفيتش مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي والسياسي المستقل الذي يؤيده الائتلاف الحاكم المنتمي لتيار يسار الوسط، في جولة الإعادة في 30 مارس الحالي.

وفي حال انتخاب كابوتوفا، وهي محامية لبرالية تعمل في مجال الحقوق المدنية وتمثل حزب سلوفاكيا التقدمية، ستصبح أول امرأة تتولى منصب الرئاسة في سلوفاكيا.

المصدر: وكالات