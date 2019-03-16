إصابة منتج من وكالة رابتلي في ساقه خلال تغطية احتجاجات باريس

أصيب منتج وكالة Ruptly "رابتلي" للوسائط المتعددة والتابعة لشبكة RT، في ساقه أثناء تغطيته احتجاجات "السترات الصفراء" في العاصمة الفرنسية باريس اليوم.

وتلقى موظف "رابتلي" إصابته خلال بث مباشر للاضطرابات في باريس وأدخل المستشفى، حيث يتلقى العلاج اللازم، وهو غير قادر حاليا على الحركة بمفرده.

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ووقعت اليوم السبت اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في جادة الشانزيليزيه في العاصمة الفرنسية تخللتها أعمال شغب ونهب.

وذكرت مراسلتنا في فرنسا أن الشرطة استخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين وأطلقت الغاز المسيل للدموع مع اندلاع الاحتجاج، خلافا لمسيرات الأسابيع الماضية، إذ كانت تستعمل الغاز في ساعات الليل فقط.

المصدر: RT