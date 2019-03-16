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هرعت لإنقاذ زوجها المصلّي المقعد في قسم الرجال فسقطت بنار السفاح

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هرعت لإنقاذ زوجها المصلّي المقعد في قسم الرجال فسقطت بنار السفاح
Reuters
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صفّى جزار مسجدي نيوزيلندا بنغالية حاولت إجلاء زوجها المعاق عن المسجد المنكوب، والفرار به من وابل الرصاص الذي أطلقه السفاح على المصلين.

وذكر أقارب البنغالية الضحية، أن حسنة آرا بارفين، لقت مصرعها بإطلاق النار في مسجد النور، عندما حاولت إنقاذ زوجها المشلول فريد الدين الذي أحضرته للصلاة في المسجد المنكوب.

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وقال أحد أقارب بارفين: "قريبتي كانت في قسم النساء بالمسجد، وكان زوجها المعاق يصلي في قسم الرجال. وعندما سمعت صوت الرصاص، هرعت لإنقاذه وقتلت برصاص المهاجم"، فيما نجا زوجها لأن بعض المصلين نقلوه إلى مكان آمن، عندما بدأ الهجوم.

وأفادت الأنباء بأن ثلاثة بنغاليين قتلوا وأصيب آخرون بجروح في هجوم نيوزيلندا الإرهابي.

المصدر: نوفوستي    

 

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