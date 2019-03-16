محكمة أمريكية تبرئ امرأة من دعوى الإصبع الوسطى

ألغت إحدى محاكم ولاية ميشيغان الأمريكية مخالفة حررها شرطي مرور لسائقة رعناء انتقاما منها على رفعها إصبعها الوسطى في وجهه.

وذكرت المحكمة أن الشرطي الذي حرر المخالفة، "كان عليه الالتزام بمهامه"، حتى وإن كان سائق السيارة فظا.

وأوقف الشرطي ديبرا كروز غولياس وحرر لها مخالفة بسيطة، ولكن بعد انتهائه من الإجراءات، رفعت غولياس إصبعها الوسطى في وجهه.

فجاء رد الشرطي بأن أوقفها مرة ثانية، وأعاد تحرير مخالفة جديدة لها، أشد وطأة من الأولى وأشار في الضبط إلى خرقها حدود السرعة المسموحة.

غولياس رفعت دعوى على الشرطي وقالت إن حقها الخاص بحرية التعبير ومقاومة التوقيف غير المبرر قد تعرضا للانتهاك من الشرطة.

المصدر: "nytimes.com"