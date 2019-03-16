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حملة قياسية لجمع التبرعات لضحايا مجزرة المسجدين

أخبار العالم

حملة قياسية لجمع التبرعات لضحايا مجزرة المسجدين
Reuters EDGAR SU
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تمكن مجلس فرق دعم الضحايا النيوزيلندي من جمع تبرعات بأكثر من مليوني دولار خلال 24 ساعة لدعم ذوي ضحايا مذبحة المسجدين.

وبعد أقل من 11 ساعة على الهجوم دشن المجلس صفحة موقع مؤسسة "Givealittle" الخيرية، التي ذكرت أن حملة التبرعات هذه تعتبر الأكبر والأسرع في عشر سنوات، مبينة أن نحو 38 ألف مواطن تبرعوا لضحايا الهجوم ليصل حجم التبرعات إلى أكثر من 2.5 مليون دولار حتى اللحظة.

وترد التبرعات من كل أنحاء العالم، ومن ممثلي مختلف الديانات في نيوزيلندا، حيث دعا رئيس أساقفة إقليم كانتربرى الكنائس لحملة تضامن وجمع تبرعات لضحايا الهجوم الإرهابي.

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المصدر: وسائل إعلام نيوزيلندية

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