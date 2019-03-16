حملة قياسية لجمع التبرعات لضحايا مجزرة المسجدين

تمكن مجلس فرق دعم الضحايا النيوزيلندي من جمع تبرعات بأكثر من مليوني دولار خلال 24 ساعة لدعم ذوي ضحايا مذبحة المسجدين.

وبعد أقل من 11 ساعة على الهجوم دشن المجلس صفحة موقع مؤسسة "Givealittle" الخيرية، التي ذكرت أن حملة التبرعات هذه تعتبر الأكبر والأسرع في عشر سنوات، مبينة أن نحو 38 ألف مواطن تبرعوا لضحايا الهجوم ليصل حجم التبرعات إلى أكثر من 2.5 مليون دولار حتى اللحظة.

(1 of 2) We are humbled by the love and support you’ve shown for those affected by the Christchurch terrorist attack. Victim Support's Givealittle page is the fastest and largest page in Givealittle’s 10 year history with $2.3 million donated in just 24 hours... — givealittle (@givealittle) March 16, 2019

وترد التبرعات من كل أنحاء العالم، ومن ممثلي مختلف الديانات في نيوزيلندا، حيث دعا رئيس أساقفة إقليم كانتربرى الكنائس لحملة تضامن وجمع تبرعات لضحايا الهجوم الإرهابي.

I’ve lived near the Kilbirnie Mosque for the past 10 years. I’ve never seen those gates closed.



I took this photo to show the power of love. That when New Zealanders show up, they never show up empty handed.



Please go and support our Muslim communities 💕 #TheyAreUspic.twitter.com/Ow7Qx2uSy0 — jade (@jade_soffe) March 15, 2019

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المصدر: وسائل إعلام نيوزيلندية