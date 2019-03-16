الأنثروبولوجيا البولندية تندد بمجلة نشرت مقالا حول كيفية التعرف على اليهود

أثار صدور صحيفة معادية للسامية هذا الأسبوع وبدء بيعها في وارسو امتعاض وتنديد الأوساط الأكاديمية البولندية، وعلى رأسها الجمعية الأنثروبولوجية البولندية.

كما أثار صدور الصحيفة وما جاء فيها من مواد، احتجاج المنظمات اليهودية المختلفة في بولندا، حيث تحمل هذه الصحيفة القومية المتطرفة، اسم Tylko Polska، وهي تصدر مرة في الأسبوع.

وفي عددها الأول نشرت في الصفحة الرئيسية مادة تحت عنوان، "كيف يمكن تحديد اليهودي".

وتضمنت الأساليب المزعومة التي حددتها الصحيفة للتعرف على اليهودي، جملة من "السمات الأنثروبولوجية".

وفي رسالة إلى جريدة Gazeta Wyborcza احتج البروفيسور كشيشتوف شوستيك رئيس جمعية الأنثروبولوجية البولندية بشدة على "المعادين للسامية، الذين جلبوا العار للمجال العلمي في بلادنا".

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وقال: "يعترض علماؤنا في مجال الأنثروبولوجيا بشكل قاطع على استخدام أي معلومات من مجالنا العلمي أداة لتصنيف الناس بشكل مهين".

وأعاد البروفيسور إلى الأذهان ممارسات النازيين الألمان قبيل وخلال الحرب العالمية الثانية، ومحاولاتهم العقيمة لترتيب البشر على أساس عرقي.

وأعرب عن معارضته لاستخدام الاختصاص العلمي المذكور بهذا الشكل وقال، إن مثل هذه الدراسات، تسببت حينذاك بمآس دامية حلت بالأقليات القومية.

المصدر: mignews.com