 
مباشر
عاجل
مراسلتنا: الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين بباريس

ماكين زوّد الأمن الأمريكي بملف "تخابر ترامب" مع روسيا

أخبار العالم

ماكين زوّد الأمن الأمريكي بملف
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ll90

سلّم السيناتور الجمهوري الراحل جون ماكين في ديسمبر 2016 مكتب التحقيقات الفدرالي ووسائل الإعلام، "معلومات وأدلة تؤكد تخابر الرئيس دونالد ترامب مع موسكو، وعمالته لها".

وقالت قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية نقلا عن مصادر قضائية إن ماكين نفى أن يكون قد زود شركة BuzzFeed الإعلامية بأي "أدلة إدانة"، ولكنه أقر بتسليم هذا الملف لمكتب التحقيقات الفدرالي.

وأضافت القناة، أن أحد عملاء الـFBI أكد أن مكتب التحقيقات استلم فعلا من ماكين ملفا من 33 صفحة، في نهاية 2016.

إقرأ المزيد
مولر يتهم أحد مستشاري ترامب بالتخابر مع ويكيليكس

وأكدت أن مصدر الملف، هو كريستوفر ستيل عميل الاستخبارات البريطانية وأن بعض وسائل الإعلام، وبينها "واشنطن بوست" و" سي إن إن" وBuzzFee، حصلت على هذا الملف أيضا.

وأضافت القناة، أن التقرير وصل أيضا إلى فيكتوريا نولاند في الخارجية الأمريكية وإلى سيليست والاندر، التي أشرفت على الشؤون الروسية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، وإلى عضو الكونغرس آدم كينسنجر.

وتوفي جون ماكين في 25 أغسطس 2018 عن عمر ناهز 82 عاما، بعد معاناته من مرض السرطان، فيما عرف عنه طيلة مسيرته السياسية عداؤه لروسيا على دعم فيتنام، حيث قضى أسيرا لسنوات في إحدى حفر التعذيب هناك بعد إسقاط طائرته بصاروخ سوفيتي.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أرقام مخيفة.. تزايد حالات الطعن الغامضة في بريطانيا