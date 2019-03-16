ظریف یدعو لاجتماع طارئ للتعاون الإسلامي وبحث مجزرة نيوزيلندا

أدان وزیر الخارجیة الإيراني محمد جواد ظریف بشدة الهجوم الإرهابي في نیوزیلندا داعیا لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لتبنّي البلدان الإسلامية موقفا مناسبا تجاه الواقعة.

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وفي اتصال هاتفي مساء الجمعة مع نظیره التركي مولود تشاووش أوغلو رئيس منظمة التعاون الإسلامي، دعا ظريف لعقد اجتماع طارئ وعاجل على مستوى الرؤساء أو وزراء الخارجیة على خلفية هذه "الجریمة الإرهابیة التي ارتكبت في نیوزیلندا واعتداءات الجنود الصهاینة على المسجد الأقصى".

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المصدر: وكالات، "إسنا"