ظریف یدعو لاجتماع طارئ للتعاون الإسلامي وبحث مجزرة نيوزيلندا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ll8u
أدان وزیر الخارجیة الإيراني محمد جواد ظریف بشدة الهجوم الإرهابي في نیوزیلندا داعیا لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لتبنّي البلدان الإسلامية موقفا مناسبا تجاه الواقعة.
وفي اتصال هاتفي مساء الجمعة مع نظیره التركي مولود تشاووش أوغلو رئيس منظمة التعاون الإسلامي، دعا ظريف لعقد اجتماع طارئ وعاجل على مستوى الرؤساء أو وزراء الخارجیة على خلفية هذه "الجریمة الإرهابیة التي ارتكبت في نیوزیلندا واعتداءات الجنود الصهاینة على المسجد الأقصى".
المصدر: وكالات، "إسنا"
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)