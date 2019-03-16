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سفاح المسجدين تعمّد إثارة المسلمين بشارة بإصبعيه

أخبار العالم

سفاح المسجدين تعمّد إثارة المسلمين بشارة بإصبعيه
Reuters POOL
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مثل الإرهابي برينتون تارانت منفذ اعتداء المسجدين في نيوزيلندا اليوم أمام القضاء لسماع أقواله في المجزرة التي قتل بها العشرات، وتعمّد رغم أغلاله إثارة المسلمين واستفزازهم بحركة.

وظهر تارانت أمام المحكمة مكبلا ويرتدي بزة بيضاء وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث يطالب الكثيرون بقتله بلا محاكمة.

Reuters POOL

وأثناء مثوله أمام القضاة، عمد تارانت إلى الإشارة بإصبعيه بعلامة OK، ما أثار ردود فعل غاضبة بين رواد التواصل الاجتماعي، ومتابعي المحاكمة.

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وأوضح مغردون أن ما قام به السفاح تارانت، هو علامة يستخدمها اليمينيون العنصريون والنازيون الجدد للتعبير عن أن المنتمين للعرق الأبيض هم أسياد كل البشر من الأعراق الأخرى.

ووصف آخرون حركة تارانت بـ"المستفزة"، معتبرين أنه يهدف بها إلى "استفزاز المسلمين".

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

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