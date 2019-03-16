سفاح المسجدين تعمّد إثارة المسلمين بشارة بإصبعيه
مثل الإرهابي برينتون تارانت منفذ اعتداء المسجدين في نيوزيلندا اليوم أمام القضاء لسماع أقواله في المجزرة التي قتل بها العشرات، وتعمّد رغم أغلاله إثارة المسلمين واستفزازهم بحركة.
وظهر تارانت أمام المحكمة مكبلا ويرتدي بزة بيضاء وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث يطالب الكثيرون بقتله بلا محاكمة.
وأثناء مثوله أمام القضاة، عمد تارانت إلى الإشارة بإصبعيه بعلامة OK، ما أثار ردود فعل غاضبة بين رواد التواصل الاجتماعي، ومتابعي المحاكمة.
الحركة تعني (white power) سيادة البيض ..— Oussama Janati (@OussamaJanati1) ١٦ مارس ٢٠١٩
وهي أيديولوجية سياسية، فكر عنصري مبنى على الإعتقاد بأن الأفراد ذو العِرق والأصل الأبيض هم أسياد على كل البشر من الأعراق الأخرى، تتواجد هذه المنظمات في الدول ذات الأغلبية البيضاء في أوروبا، أمريكا الشمالية، أستراليا، أمريكا اللاتينية pic.twitter.com/6J60DilKn6
معلومة: حركة الـ 👌🏻التي يقوم بها هذا المجرم تعبر عن، الثلاثة أصابع = حرف W، الدائرة = P، يقصد فيها White Power و معناها القوة البيضاء، أو قوة العرق الأبيض.— سرداوي (@Sardaui) ١٦ مارس ٢٠١٩
وأوضح مغردون أن ما قام به السفاح تارانت، هو علامة يستخدمها اليمينيون العنصريون والنازيون الجدد للتعبير عن أن المنتمين للعرق الأبيض هم أسياد كل البشر من الأعراق الأخرى.
ووصف آخرون حركة تارانت بـ"المستفزة"، معتبرين أنه يهدف بها إلى "استفزاز المسلمين".
المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي