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إطلاق سراح أحد الموقوفين الأربعة بهجوم نيوزيلندا

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إطلاق سراح أحد الموقوفين الأربعة بهجوم نيوزيلندا
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أطلقت الشرطة النيوزيلندية سراح أحد الموقوفين الأربعة في الهجوم الإرهابي على المسجدين أمس الجمعة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

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وقالت الشرطة إنها اعتقلت أربعة متهمين بينهم امرأة ومنفذ الهجوم، وأطلقت سراح أحدهم بعد أن تبيّن أنه لا علاقة له بالهجوم بل وصل إلى المكان لمساعدة الشرطة.

وذكرت الشرطة أن رجلين وامرأة تم توقيفهم عقب الهجوم بسبب آرائهم المتطرفة لكنهم غير مدرجين على قائمة المطلوبين لا في نيوزيلندا ولا في مكان آخر.

جدير بالذكر أن الهجوم الإرهابي على المسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات. 

المصدر: وكالات 

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