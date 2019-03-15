ترامب يوقع "فيتو" ضد مشروع الكونغرس الهادف لإنهاء حالة الطوارئ

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "فيتو" ضد قرار الكونغرس إلغاء حالة الطوارئ التي فرضها ترامب، لإيجاد تمويل لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وكان ترامب قد أعلن الخميس أنه سيستخدم حق الفيتو ضد القرار بعد أن أيده مجلس الشيوخ في اليوم ذاته.

وشكر ترامب الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، الذين عارضوا القرار المذكور، فيما صوت 12 من الجمهوريين لصالح القرار.

وعقب توقيع ترامب على الفيتو، أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن المجلس سيصوت على تجاوز فيتو الرئيس يوم 26 مارس.

إقرأ المزيد

ومع ذلك من المرجح ألا يتمكن الكونغرس من تجاوز فيتو ترامب على مشروع القرار، علما بأن ذلك يتطلب ثلثي الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ.

وأعلن ترامب حالة الطوارئ يوم 15 فبراير الماضي من أجل إيجاد تمويل لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك، وذلك بعد أن رفض الكونغرس تخصيص المبلغ الذي طلبه ترامب لهذا الغرض.

المصدر: رويترز