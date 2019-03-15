الخارجية الروسية: سنرد على العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة وكندا

أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، أن موسكو بلا شك سترد على العقوبات الجديدة المعادية التي فرضتها الولايات المتحدة وكندا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان بخصوص العقوبات الجديدة المفروضة من قبل واشنطن وأوتاوا: "أما بالنسبة لردنا العملي، فسيأتي بالتأكيد".

وأضافت أن "الولايات المتحدة وكندا اللتين تفرضان عقوبات جديدة على الشركات والمواطنين الروس، تواصلان المسار نحو التدمير الكامل للعلاقات مع روسيا".

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وأعرب بيان الخارجية "عن أسفها، لمواصلة الولايات المتحدة وكندا، السير في اتجاه كارثي نحو التدمير الكامل للعلاقات الثنائية مع روسيا، التي وجدت نفسها في وضع سيء للغاية نتيجة رهاب روسيا الكثيف الذي اجتاح واشنطن وأوتاوا".

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وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو لا ترى شيئا جديدا أو غير متوقع في فرض واشنطن وأوتاوا عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، قائلة إنه "لا جديد في دفعة العقوبات التي صدرت مؤخرا بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين. لا يوجد شيء جديد أو غير متوقع حول هذا الموضوع. في السنوات الأخيرة ، قامت واشنطن وأوتاوا، باستخدام ذرائع واهية، باتخاذ تدابير وقيود ضد المواطنين والشركات الروسية. والهدف هو الضغط على بلدنا".

وأعلن كل من وزارة الخزانة الأمريكية والخارجية الكندية والاتحاد الأوروبي في وقت سابق من يوم الجمعة توسيع العقوبات ضد روسيا على خلفية أزمة مضيق كيرتش والأزمة الأوكرانية بشكل عام.

المصدر: وكالات