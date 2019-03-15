شاهد.. عراقية تبحث عن ابنها بين ضحايا مجزرة نيوزيلندا

تبحث أم عراقية تعيش في نيوزيلندا منذ 22 عاما عن ابنها ولا تعلم إن كان حيا أو ميتا بعد أن ذهب للصلاة في أحد المسجدين اللذين تعرضا للهجوم الإرهابي اليوم في مدينة كرايست تشيرتش.

ام عراقية تنتظر انباءً عن ابنها الذي ذهب للصلاة في احد المسجدين اللذين تعرضا للهجوم في نيوزيلندا الجمعة. pic.twitter.com/lpY7eGfbYx — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) March 15, 2019

وقالت والدة الشاب العراقي حسين العمري في تصريح تلفزيوني إنها لا تعلم حتى الآن ما إذا كان ابنها البالغ من العمر 22 عاما ضمن ضحايا الاعتداء أم لا، وإنها لا تعلم مصيره بعد أن أقلّته إلى المسجد قبل الهجوم.

وأضافت المرأة وهي تذرف الدموع، أنها ذهبت إلى المستشفى وانتظرت طويلا على أمل أن تجد معلومات عن ابنها.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية أنها تواصلت مع المواطنة جنة العمري بشأن مصير ابنها حسين الذي من المحتمل أن يكون قد أصيب في المجزرة، وعبرت عن استعدادها لتقديم المساعدة لعائلته فيما تحتاجه.

وزارة الخارجية تتواصل مع المواطنة جنة العمري بشأن مصير ابنها الذي من المحتمل أن يكون قد أصيب في الحادث الإرهابي في نيوزيلندا، وتؤكد متابعتها للوقوف على حالته، ومساعدتها فيما تحتاجه.



د.احمدالصحاف

المتحدث الرسمي باسم الخارجية — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) 15 марта 2019 г.

وعقب الهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته 49 شخصا وعشرات المصابين، أغلقت السلطات الأمنية في نيوزيلندا كل المساجد في البلاد وطالبت المواطنين بعدم الذهاب إليها حتى إشعار آخر.

المصدر: وكالات