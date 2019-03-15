غوتيريش يدعو العالم إلى التوحد ضد كراهية المسلمين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة كراهية المسلمين وجميع أشكال التعصب، مقدما خالص تعازيه لأسر ضحايا الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا.

وكتب غوتيريش تغريدة في "تويتر" اليوم الجمعة جاء فيها: "أنا حزين.. أدين بشدة إطلاق النار على الأبرياء حينما كانوا يصلون مسالمين في المساجد بنيوزيلندا".

وأردف مشددا: "اليوم وكل يوم، يجب أن نقف متحدين ضد الكراهية المعادية للمسلمين وجميع أشكال التعصب والإرهاب".

I’m saddened & strongly condemn the shooting of innocent people as they prayed peacefully in mosques in New Zealand. I express my deepest condolences to the victims’ families. Today and every day, we must stand united against anti-Muslim hatred, & all forms of bigotry & terror. — António Guterres (@antonioguterres) 15 марта 2019 г.

من جانبها، وصفت هنريتا فوري، المديرة التنفيذية لصندوق الطفولة "يونيسف"، في تغريدة لها الهجوم بأنه "اعتداء عديم المعنى ضد مجتمع مسالم والحق في حرية المعتقد".

المصدر: RT