وفاة السعودي "رافع سبابته" في الهجوم الإرهابي على المسجدين بنيوزيلندا

توفي المواطن السعودي محسن الحربي، متأثرا بإصابته في الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف اليوم مسجدين في نيوزيلاندا، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا إلى 50 قتيلا، إلى جانب عشرات الجرحى.

والحربي يحمل الجنسية البريطانية، وهو من أصول سعودية، ويقيم في نيوزيلاندا منذ 25 عاما، وقد أكدت أسرته لوسائل إعلام سعودية نبأ وفاته.

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وسبق وأن انتشرت صورة الحربي في وسائل التواصل الاجتماعي بعد إصابته، رافعا سبابته وهو محمولا على نقالة إسعاف.

المصدر: سبق