حزب الله: أمريكا تغذي الكراهية للمسلمين

أدان "حزب الله" اللبناني بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم الجمعة مسجدين في نيوزيلندا، محذرا من النزعة المتطرفة ضد المسلمين التي "تغذيها الولايات المتحدة في العالم" حسب الحزب.

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وجاء في بيان صدر عن "حزب الله" أنه يحذر من "النزعة المتطرفة ضد المسلمين وضد الأجانب ومن سياسة الكراهية التي تغذيها الولايات المتحدة الأمريكية في العالم بدل أن تسود القيم الدينية التي تدعو إلى التسامح والحوار وقبول الآخر".

ودعا الحزب في البيان السلطات النيوزيلندية إلى ملاحقة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإرهابي واتخاذ الخطوات الكفيلة بعدم تكراره.

وأعرب عن تضامنه مع ذوي الضحايا، متمنيا الشفاء الكامل للمصابين في الهجوم.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر، في وقت سابق اليوم، عن فكرة مشابهة، مشيرا إلى أن ديمقراطية الغرب التي تفسح المجال لترويج التعصب وشيطنة المسلمين على أنهما نوع من حرية التعبير، تسببت بوقوع هجوم نيوزيلندا.

كما بعث الرئيس اللبناني ميشال عون ببرقية إلى رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، استنكر فيها الهجوم، ووصفه بـ"المحنة الأليمة".

ودعا عون إلى "تضافر الجهود الدولية لمواجهة الخطر المتنامي للإرهاب الذي لا دين ولا عرق ولا وطن له".

وخلف إطلاق مسلح النار داخل مسجدين في مدينة كرايست تشيرش شرقي نيوزيلندا، 49 قتيلا، فضلا عن إصابة العشرات.

المصدر: وكالات