نجم يوتيوب مشهور بألعاب القتل يعرب عن إصابته بصدمة كبيرة لورود اسمه على لسان سفاح المسجدين!

شعر اليوتيوبر الشهير PewDiePie بصدمة كبيرة اليوم الجمعة، بعدما استيقظ وسمع اسمه يذكر على لسان سفاح المسجدين في نيوزيلندا.

Just heard news of the devastating reports from New Zealand Christchurch.

I feel absolutely sickened having my name uttered by this person.

My heart and thoughts go out to the victims, families and everyone affected by this tragedy. — ƿ૯ωძɿ૯ƿɿ૯ (@pewdiepie) 15 марта 2019 г.

إقرأ المزيد

وكتب اليوتيوبر الشهير على "تويتر": "سمعت للتو الأخبار عن حادث نيوزيلندا في كرايس تشيرش، وأشعر بالغثيان الشديد بسبب نطق اسمي على لسان هذا الشخص... قلبي وفكري مع الضحايا وأسرهم وكل المتضررين في هذه المأساة".

وروّج سفاح نيوزيلندا لصفحة اليوتيوبر الشهير، ودعا لمتابعتها أثناء توجهه لقتل ضحايا المسجدين، وهو ما حاول اليوتيوبر إنكاره على تويتر.

وتسبب ذكر اسم PewDiePie بغضبه الشديد، حيث كرر اسمه سفاح نيوزيلندا في الفيديو الذي صوّر فيه جريمته، مشيرا إلى لعبة PUBG التي يروج لها اليوتيوبر وتتضمن مشاهد قتل تشبه ما نفذه السفاح.

ويتابع PewDiePie أكثر من 89 مليون متصفح في موقع يوتيوب، وتحظى فيديوهاته بملايين المشاهدات.

المصدر: RT