المصاب السعودي الوحيد في مجزرة نيوزيلندا: المهاجم ضرب إمام المسجد أولا

قال المصاب السعودي الوحيد في مجزرة نيوزيلندا، والتي راح ضحيتها 49 شخصا، إن المهاجم ضرب إمام المسجد أولا.

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وأوضح وفقا لما تناقلته وسائل الإعلام، أن ثلاثة أشخاص هاجموا المسجد الثاني، الذي يبعد عن المسجد الذي أصيب فيه بـ4كم.

ونوه بأن الشرطة تأخرت في الوصول إلى المسجد، موضحا أنه كان هناك أطفال موجودين في المسجد عند تنفيذ الهجوم الإرهابي.

وكان برينتون تارانت منفذ هجوم المسجدين في نيوزيلندا، قد كرس حيزا من بيانه الذي يشرح فيه دوافع عمله الإرهابي، لرسالة للأتراك يحذرهم فيها من مغبة محاولة "استيطان الأراضي الأوروبية".

ونفذ تارانت عمليته خلال بث مباشر عبر موقع للتواصل الاجتماعي، خلال إطلاقه النار على المصلين في أحد المسجدين، حيث بلغت حصيلة ضحايا الهجوم حسب المعلومات الأخيرة، 49 قتيلا و20 جريحا على الأقل.

المصدر: تويتر