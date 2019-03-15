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موسكو قلقة من سحب واشنطن طاقمها الدبلوماسي من فنزويلا

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موسكو قلقة من سحب واشنطن طاقمها الدبلوماسي من فنزويلا
Sputnik
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أعربت الخارجية الروسية، عن قلق موسكو من قرار واشنطن سحب كل طاقمها الدبلوماسي من كاراكاس.  

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تصريح، أن وجود الطاقم الدبلوماسي الأمريكي في فنزويلا، فرض قيودا على حركة وتصرفات الولايات المتحدة في هذه الدولة". 

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وأضافت: "أي تصرفات كان يقصد الوزير الأمريكي"؟

وأشارت الدبلوماسية الروسية، إلى أن منظومة الطاقة الفنزويلية، تعرضت لهجوم متعمد من الخارج".. "تفيد معطيات الحكومة الشرعية في فنزويلا برئاسة الرئيس نيكولاس مادورو، وكذلك معطيات مصادر أخرى تستحق الثقة، بأن قطاع الطاقة الفنزويلي تعرض لهجمة من الخارج".

المصدر: إنترفاكس

 

 

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