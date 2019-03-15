ظريف: ديمقراطية الغرب ساهمت في الترويج للتعصب

عزا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سبب الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا اليوم الجمعة، لديمقراطيات الغرب التي تفسح المجال لترويج التعصب بلا أي عقاب تحت مسمى حرية التعبير.

وكتب ظريف على "تويتر"، أن ديمقراطية الغرب وعدم محاسبة المروجين للتعصب، أدت إلى دخول الإسرائيليين إلى المساجد في فلسطين وإهانة المسلمين، كما أدت إلى وقوع حادث نيوزيلندا ومقتل 49 مسلما.

وأضاف أن النفاق الغربي في تبرير "شيطنة المسلمين" على أنها نوع من الحرية في التعبير عن الرأي... يجب أن يتوقف.

Impunity in Western "democracies" to promote bigotry leads to this:



-Israeli thugs enter mosque in Palestine to insult Muslims;

-Terrorists in NZ livestream their murder of 49 Muslims.



Western hypocrisy of defending demonization of Muslims as "freedom of expression" MUST end pic.twitter.com/WcxvtxpDxH — Javad Zarif (@JZarif) 15 марта 2019 г.

وأدانت الخارجية الإيرانية بشدة الهجوم على مسجدي نيوزيلندا اليوم الجمعة الذي أسفر عن مقتل وجرح العشرات، ووصفته بالعمل "العنصري والوحشي واللإنساني" وطالبت الحكومة النيوزيلندية بالقبض على المهاجمين ومعاقبتهم.

المصدر: "تويتر"