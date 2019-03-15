 
مباشر

ترامب يعزي ويعلن عن حزنه العميق وتضامنه مع نيوزيلندا بعد هجوم المسجدين

أخبار العالم

ترامب يعزي ويعلن عن حزنه العميق وتضامنه مع نيوزيلندا بعد هجوم المسجدين
Reuters Joshua Roberts
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ll49

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد مجزرة المسجدين التي وقعت في نيوزيلندا وراح ضحيتها 49 قتيلا وعشرات من الجرحى.

إقرأ المزيد
بـ"دم بارد وعلى إيقاع عسكري".. مشاهد مرعبة لهجوم المسجدين

وقال ترامب في تدوينة له على موقع "تويتر":" أحر تعازي وأطيب تمنياتي للشعب النيوزيلندي بعد المذبحة المروعة في المساجد لقد مات 49 من الأبرياء بلا معنى، وأصيب الكثيرون بجروح خطيرة. الولايات المتحدة تقف إلى جانب نيوزيلندا لأي شيء يمكننا القيام به. بارك الله في الجميع!"

قتل 49 شخصا وأصيب العشرات اليوم الجمعة في اعتداء على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، حسب ما أعلنت سلطات البلاد.

المصدر: تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد..نحو 50 قتيلا في هجوم إرهابي على مسجديْن في نيوزلندا