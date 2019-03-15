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الملكة إليزابيث تعزي ذوي ضحايا مذبحة المسجدين في نيوزيلندا

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الملكة إليزابيث تعزي ذوي ضحايا مذبحة المسجدين في نيوزيلندا
Reuters Pool New
الملكة إليزابيث الثانية
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أعربت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، عن حزنها وتعازيها لذوي ضحايا مذبحة المسجدين في نيوزيلندا، التي راح ضحيتها 49 شخصا.

وقالت الملكة البريطانية في بيان: "شعرت بحزن عميق إزاء الأحداث المروعة التي وقعت اليوم في كرايست تشيرش. وأبعث والأمير فيليب تعازينا إلى أسر وأصدقاء من فقدوا حياتهم هناك".

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وأضافت: "كما أشيد بخدمات الطوارئ والمتطوعين الذين يقدمون الدعم لأولئك الذين أصيبوا. وفي هذا الوقت المأساوي، فإن أفكاري وصلواتي مع جميع النيوزيلنديين".

وفي وقت سابق من اليوم، تعرض مسجدان في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية لهجوم بأسلحة نارية، أسفر عن مقتل 49 شخصا وجرح العشرات.

المصدر: "رويترز"

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