الإعلام الإسرائيلي: تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية ونجاة قائدها

أفادت القناة الإسرائيلية الثانية بتحطم هليكوبتر عسكرية إسرائيلية في مستوطنة بيت شيمش قرب مدينة القدس في الضفة الغربية.

وقالت القناة إن المروحية اصطدمت بشجرة كبيرة لم يرها قائدها نتيجة لظروف جوية سيئة فجر اليوم، وأن طاقم المروحية نجا في الحادث.

وبينت القناة أن المروحية من طراز "بلاك هوك UH-60"، دون التطرق لتفاصيل أكثر.

المصدر: RT