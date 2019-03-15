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رئيسة حكومة نيوزيلاندا: ما حدث هو هجوم إرهابي

نيوزيلاندا: اعتداء المسجدين يوم أسود في تاريخنا

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اعتبرت رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا أرديرن حادث إطلاق النار في مسجدي مدينة كرايست تشيرش اليوم الجمعة، أحد أسود أيام بلادها في تاريخها.

وقالت أرديرن خلال مؤتمر صحفي إن ما حدث في  كرايست تشيرش "عمل على درجة غير مسبوقة من العنف"، وأنه لا مكان في نيوزيلاندا لهذه الظاهرة ولمن نفذ هذا الهجوم.

وأضافت: "العديد من الضحايا أعضاء في مجتمعات المهاجرين، ونيوزيلندا هي بيتهم، وهم نحن".

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وأكدت الشرطة سقوط 9 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى في هجومين استهدفا مسجدين في مدينة كرايست تشيرش شرقي البلاد، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على 4 أشخاص على خلفية الهجوم.

وأفادت وسائل إعلام بأن أحد منفذي الجريمة أسترالي في الـ28 من عمره ويعتنق فكرا عنصريا متطرفا.

المصدر: وكالات

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مقتل 9 أشخاص في إطلاق نار بمسجد في نيوزيلاندا