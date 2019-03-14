 
مباشر

البرلمان الأوروبي يطالب إيران بإطلاق سراح ناشطة حقوقية

أخبار العالم

البرلمان الأوروبي يطالب إيران بإطلاق سراح ناشطة حقوقية
AFP BEHROUZ MEHRI
المحامية الإيرانية نسرين سوتوده وزوجها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ll24

طالب البرلمان الأوروبي، إيران بإطلاق سراح المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان نسرين سوتوده، المعتقلة في طهران، والتي حكم عليها الأسبوع الجاري بالسجن.

وصوت النواب الأوروبيون خلال جلسة عامة في ستراسبورغ بفرنسا، لصالح نص "يطلب مرة أخرى من الحكومة الإيرانية الإفراج فورا ودون شروط عن الحائزة على جائزة ساخاروف لحرية الفكر للعام 2012، نسرين سوتوده".

واعتبر البرلمان الأوروبي أن "المحاكمة والإدانة غير العادلتين لسوتوده، تشكلان تنكرا خطيرا للعدالة".

إقرأ المزيد
المحامية الإيرانية نسرين سوتوده
إيران توجه تهما بتهديد أمن الدولة لناشطة حقوقية

وأعلن زوج المحامية، أنها حكمت بالسجن 10 سنوات إضافية، "لتحريضها على الفجور"، مع 148 جلدة، لأنها حضرت إلى المحكمة دون ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران في الأماكن العامة.

وطالب النواب الأوروبيون، كذلك "السلطات الإيرانية بإطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المحتجزين والمدانين لممارستهم حق التعبير عن الرأي والاجتماع".

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد بالفيديو.. "عنكبوت الأرملة السوداء" الروسية قادرة على "لدغ" حاملات السفن بدقة