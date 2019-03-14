ترامب يعتزم استخدام الفيتو ضد قرار الكونغرس حول الطوارئ

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيستخدم حق الفيتو ضد قرار الكونغرس إلغاء حالة الطوارئ التي فرضها ترامب لإيجاد تمويل لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وكتب ترامب في حسابه على "تويتر": "أتطلع إلى فرض الفيتو على القرار الصادر للتو بمبادرة الديمقراطيين، الذي سيفتح الحدود وسيؤدي إلى تنامي الجرائم وتهريب المخدرات إلى بلادنا".

I look forward to VETOING the just passed Democrat inspired Resolution which would OPEN BORDERS while increasing Crime, Drugs, and Trafficking in our Country. I thank all of the Strong Republicans who voted to support Border Security and our desperately needed WALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 14, 2019

وشكر ترامب الجمهوريين الذين أيدوا خطته لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

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وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق من اليوم الخميس على مشروع قرار يقضي بإلغاء حالة الطوارئ التي فرضها ترامب، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب الأمريكي عليه.

وأعلن ترامب حالة الطوارئ يوم 15 فبراير الماضي من أجل إيجاد تمويل لبناء الجدار، وذلك بعد أن رفض الكونغرس تخصيص المبلغ الذي طلبه ترامب لهذا الغرض.

المصدر: RT