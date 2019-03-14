بومبيو يؤكد مغادرة كافة الدبلوماسيين الأمريكيين لفنزويلا

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مغادرة كافة الدبلوماسيين الأمريكيين لفنزويلا اليوم الخميس.

وقال بومبيو في بيان له إن "الدبلوماسيين الأمريكيين سيواصلون مهمتهم من أماكن أخرى، حيث سيستمرون بالمساهمة في إدارة المساعدات الإنسانية للشعب الفنزويلي ودعم الفاعلين الديمقراطيين الذين يقاومون الدكتاتورية بشجاعة".

وذكر مسؤول أمريكي أن دبلوماسيي بلاده غادروا فنزويلا عبر رحلة غير منتظمة "شارتر" على متن طائرة مدنية.

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وأعلنت الخارجية الأمريكية في وقت سابق أنها ستسحب هذا الأسبوع جميع الدبلوماسيين الأمريكيين المتبقين في فنزويلا على خلفية الأزمة، التي أصبح انقطاع الكهرباء من آخر تطوراتها.

وقطعت سلطات فنزويلا العلاقات مع الولايات المتحدة وطردت الدبلوماسيين الأمريكيين من البلاد في أعقاب اعتراف واشنطن برئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" للبلاد.

المصدر: رويترز