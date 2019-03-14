دوترتي يثير امتعاض الجنس اللطيف في بلاده بوصفهن بالعاهرات

أثارت تصريحات رئيس الفلبين رودريغو دوترتي جدلا كبيرا مؤخرا في بلاده، حيث وصف موظفات الجيش والشرطة في مؤتمر أعد خصيصا لتكريمهن بالـ"بوتا"، ومعناها "العاهرات" بالإسبانية.

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وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن وصفه هذا جاء خلال حديثه في حفل لتكريم البارزات في مجال الأمن الوطني الفلبيني.

وكانت العسكريات والشرطيات، يمثلن معظم الحضور خلال الحفل، عندما قال لهن الرئيس: "بوتا" وتعني "العاهرات" بالإسبانية.

وأضاف: "أنتن حمقاوات"، معربا عن أسفه لأنهن "يحرمنه من حريته في التعبير"، وقال: "أحب النساء، ولذا فأنا زوج لاثنتين، كما ترون".

ويأتي حديثه بعد تعليقات أدلى بها وأثارت جدلا كبيرا في البلاد الأسبوع الماضي، دعا فيها النساء إلى الابتعاد عن القساوسة الكاثوليك، الأمر الذي قوبل بانتقادات واسعة، ولاسيما من قبل النساء.

وبالرغم من هذه التصريحات، فوفقا لاستطلاع أجري في الفلبين في ديسمبر الماضي، لا تزال شعبية دوترتي مرتفعة للغاية، حيث يؤيده 76% من مواطنيه.

المصدر: وكالات