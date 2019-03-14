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تعليق على تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة يثير امتعاض الجمهور

أخبار العالم

تعليق على تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة يثير امتعاض الجمهور
Reuters
مكان تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية 12 مارس 2019
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اضطر دان موانغي المذيع في قناة NTV التلفزيونية الكينية للاعتذار بشكل علني على إيماءة غير لائقة صدرت عنه خلال تعليقه على كارثة تحطم طائرة بوينغ 737 MAX 8 في إثيوبيا.

فخلال البرنامج، تحدث الصحفي عن المأساة ووراءه شاشة كبيرة عليها رسوم توضيحية للكارثة.

وخلال لحظة الانفجار نتيجة اصطدام الطائرة بالأرض، أخذ موانغي يلوح بيديه بنوع من القرف، محاولا تصوير تخلصه من الدخان الوهمي الذي ظهر على الشاشة.

وأثار هذا التصرف غير اللائق امتعاض المشاهدين وزملاء المذيع، واعتبروه سخرية من ضحايا الكارثة، واتهموه بقسوة القلب وعدم التعاطف مع أقارب القتلى.

المصدر: وكالات

 

 

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