 
مباشر

أنقرة تستعد لافتتاح أكبر مستشفى في أوروبا

أخبار العالم

أنقرة تستعد لافتتاح أكبر مستشفى في أوروبا
Sputnik
أنقرة- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lkxr

تستعد العاصمة التركية أنقرة، لتدشين مستشفى "بيلكنت" الذي يعد أكبر مستشفى في أوروبا والثالث عالميا من حيث الحجم والإمكانيات.

وسيتم تدشين المستشفى في وقت لاحق من اليوم بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعدد من المسؤولين الأتراك.

ومن المقرر أن يضم المستشفى 3 آلاف و804 أسرّة، و131 غرفة عمليات، كما سيحتوي على أكبر معمل طبي في تركيا، علاوة على ساحتين لهبوط وإقلاع المروحيات.

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اعتقال وتعذيب وسخرية.. جنود إسرائيليون يتعاملون بوحشية مع فلسطيني وابنه