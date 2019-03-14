أنقرة تستعد لافتتاح أكبر مستشفى في أوروبا

تستعد العاصمة التركية أنقرة، لتدشين مستشفى "بيلكنت" الذي يعد أكبر مستشفى في أوروبا والثالث عالميا من حيث الحجم والإمكانيات.

وسيتم تدشين المستشفى في وقت لاحق من اليوم بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعدد من المسؤولين الأتراك.

أردوغان يفتتح في هذه اللحظات مستشفى "بيلكنت" بالعاصمة أنقرة والذي تقول تركيا إنه الأكبر في #أوروبا والثالث على مستوى #العالم

يضم المستشفى 3 ألاف و633 سرير، و131 غرفة عمليات، إضافة إلى 904 عيادات خارجية.

يتميز بقدرته اليومية على استقبال 30 ألف مريض، و8 ألاف حالة طوارئ pic.twitter.com/nuHmAC765k — Ismail Kaya إسماعيل كايا (@Ismail_kaya88) ١٤ مارس ٢٠١٩

ومن المقرر أن يضم المستشفى 3 آلاف و804 أسرّة، و131 غرفة عمليات، كما سيحتوي على أكبر معمل طبي في تركيا، علاوة على ساحتين لهبوط وإقلاع المروحيات.

المصدر: "الأناضول"