ترشيح ناشطة مناخية يافعة لجائزة نوبل

اقترح النائب في البرلمان النرويجي فريدي أندريه أوفستيغارد وزميلان له، ترشيح الناشطة السويدية اليافعة غريتا تونبرغ لجائزة نوبل للسلام، تكريما لها على جهودها لحماية المناخ.

وقال النواب الثلاثة الذين ينتمون لحزب اليسار الاشتراكي، إن "الحركة الضخمة التي أطلقتها غريتا تمثل إسهاما كبيرا في مساعي إحلال السلام".

واعتبر أوفستيغارد في حديث لصحيفة "في جي" أمس الأربعاء، أن تهديدات المناخ قد تصبح أحد أسباب الحرب واندلاع النزاعات.

Greta Thunberg: Why I began the climate protests that are going global https://t.co/uPjSxUTvhxpic.twitter.com/b8Dn8QDgGd — New Scientist (@newscientist) 13 марта 2019 г.

واشتهرت الفتاة السويدية بنشاطاتها في الحملات الطلابية المناهضة للتغير المناخي والمدافعة عن البيئة.

وشجعت تونبرغ ذات الـ16 عاما أقرانها على التغيّب عن المدرسة والانضمام لاحتجاجات مطالبة باتخاذ خطوات أسرع لمكافحة التغير المناخي، ضمن حركة انتشرت خارج السويد وامتدت لدول أوروبية أخرى.

المصدر: www.arab48