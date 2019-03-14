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انسحاب الإكوادور من اتحاد بلدان أمريكا الجنوبية

أخبار العالم

انسحاب الإكوادور من اتحاد بلدان أمريكا الجنوبية
Sputnik
مدينة كيتو عاصمة الاكوادور
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أعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو، عن انسحاب بلاده من اتحاد دول أمريكا الجنوبية "يوناسور".

وقال مورينو في كلمة موجه للشعب بثها التلفزيون: "أود أن أبلغ مواطني الإكوادور اليوم بقرارنا النهائي الخروج من "يوناسور" والتأكيد أن نصف الدول الأعضاء في المنظمة، لا تشارك في نشاطاتها ولا تساهم بأي جهد، وعلى مدى أكثر من عامين بقي منصب سكرتير عام المنظمة، شاغرا".

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تأسس اتحاد دول أمريكا الجنوبية عام 2004، وهو منظمة سياسية واقتصادية إقليمية لبلدان أمريكا الجنوبية.

وتشكل الاتحاد على أساس منظمتين كبيرتين في المنطقة وهما السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية "ميركوسور"، ومجموعة "دول الأنديز".

المصدر: نوفوستي

 

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