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واشنطن ونيودلهي تتفقان على تشييد 6 محطات كهرذرية في الهند

أخبار العالم

واشنطن ونيودلهي تتفقان على تشييد 6 محطات كهرذرية في الهند
Reuters
أرشيف
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اتفقت الولايات المتحدة والهند على تعزيز التعاون بينهما في مجال الطاقة الذرية السلمية، وبناء 6 محطات أمريكية للطاقة الكهرذرية على الأراضي الهندية.

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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة والهند وضمن الحوار الاستراتيجي، بحثتا قضايا التعاون بمجال الطاقة الذرية السلمية، وبناء ست محطات كهرذرية على الأراضي الهندية.

وأضافت أن الجانبين أكدا مجددا التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي في مجال السلامة والأمن في مجال استخدام الطاقة الذرية.

وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين بحثا أيضا العديد من قضايا الأمن العالمي، وضرورة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل استخدامها، ومنعها من الوقوع في أيدي الزمر الإرهابية وغير الحكومية.

وجاء الاتفاق بعد مباحثات استمرت يومين في واشنطن، حيث تتطلع الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب لبيع المزيد من منتجات الطاقة للهند، ثالث أكبر مستورد لحوامل الطاقة في العالم.

المصدر: "إنترفاكس"

 

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