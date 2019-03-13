أردوغان يواصل الحرب الكلامية مع نتنياهو ويرد على هجوم جديد

واصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سلسلة الاتهامات والشتائم المتبادلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشددا على أن تركيا لن تنجر وراء استفزازاته.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها مساء الأربعاء بالعاصمة التركية أنقرة، ردا على الهجوم الجديد الذي شنه عليه اليوم نتنياهو: "إذا يوجد ظالم في هذا العالم فإنه أنت".

وأضاف الرئيس التركي، حسبما نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية: "إنك تحاول استفزازنا، لكنك لن تنجح ولم ننجر وراء استفزازك لأننا ننتمي لدين عالمي يقينا من الوقوع في هكذا ألاعيب".

وتابع أردوغان، مخاطبا نتنياهو: "أليس من دخل أماكننا المقدسة بالأحذية (في المسجد الأقصى) هم عسكرك وشرطتك؟ كيف ستبرر هذا الأمر؟".

وفي تصعيد حاد جديد بين الخصمين اللدودين كثف أردوغان ونتنياهو منذ الثلاثاء الماضي توجيه اتهامات وشتائم متبادلة لبعضهما بعضا بدأ إثر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي قال فيها إن إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها وإنما فقط لليهود، لتستمر هذه الجولة من المواجهة مع التوتر الأخير في المسجد الاقصى الذي أغلقته السلطات الإسرائيلية أمس ليوم واحد.

وفي وقت سابق من الأربعاء وصف نتنياهو أردوغان بـ"الديكتاتور الذي يضع عشرات آلاف منافسيه السياسيين في السجن ويرتكب إبادة جماعية بحق الأكراد ويحتل قبرص الشمالية"، بعد أن اتهم الزعيم التركي رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه "الظالم الذي يقتل الأطفال الفلسطينيين وهم بعمر السبع سنوات"، داعيا إياه إلى العودة إلى رشده.

المصدر: الأناضول + وكالات