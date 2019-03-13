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ترامب يعلق على مزاعم عن استخدام ميلانيا شبيهتها في جولاتها

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ترامب يعلق على مزاعم عن استخدام ميلانيا شبيهتها في جولاتها
Reuters / Mike Theiler
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظرية المؤامرة التي تزعم أن زوجته ميلانيا تستخدم أحيانا بديلة لها في نزهات معه، ضُخمت بعد تعديل بعض الصحافيين لصور السيدة الأولى بالفوتوشوب.

ونشر الرئيس الأمريكي تغريدة على "تويتر" قال فيها إن المؤسسات الإعلامية المحبة للأخبار الكاذبة عمدت إلى تعديل صور ميلانيا بفوتوشوب، وتضخيمها من قبل محبي نظريات المؤامرة، قائلا: "إنهم يزيدون جنوناً مع الوقت".

وجاءت ثورة غضب ترامب بعد انتشار تقارير على منصات التواصل الإجتماعي، زعمت أن السيدة الأولى ظهرت بشكل مختلف عن المعتاد أثناء زيارتها مع الرئيس الأمريكي لولاية آلاباما.

وعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتداول شائعات حول وجود بديلة شبيهة لميلانيا ترامب، بعد صورة جديدة لها رفقة زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تكريم ضحايا العاصفة التي ضربت ولاية ألاباما وراح ضحيتها 23 شخصا.

ووقف الزوجان عند نصب تذكاري مؤقت خارج الكنيسة في أوبيليكا، وبعد تداول الصور التي تم التقاطها لهما، قال رواد مواقع التواصل إن ميلانيا بدت مختلفة عن المعتاد، وإنها ليست ميلانيا بل هي بديلة شبيهة لها.

وظهرت المزاعم عن توظيف ميلانيا بديلة لها للمرة الأولى في أواخر 2017 عند ظهورها في مؤتمر صحافي بنظارات كبيرة تُخفي معالم وجهها.

المصدر: وكالات + تويتر

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