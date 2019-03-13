ترامب يعلق على مزاعم عن استخدام ميلانيا شبيهتها في جولاتها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظرية المؤامرة التي تزعم أن زوجته ميلانيا تستخدم أحيانا بديلة لها في نزهات معه، ضُخمت بعد تعديل بعض الصحافيين لصور السيدة الأولى بالفوتوشوب.

ونشر الرئيس الأمريكي تغريدة على "تويتر" قال فيها إن المؤسسات الإعلامية المحبة للأخبار الكاذبة عمدت إلى تعديل صور ميلانيا بفوتوشوب، وتضخيمها من قبل محبي نظريات المؤامرة، قائلا: "إنهم يزيدون جنوناً مع الوقت".

The Fake News photoshopped pictures of Melania, then propelled conspiracy theories that it’s actually not her by my side in Alabama and other places. They are only getting more deranged with time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2019 г.

وجاءت ثورة غضب ترامب بعد انتشار تقارير على منصات التواصل الإجتماعي، زعمت أن السيدة الأولى ظهرت بشكل مختلف عن المعتاد أثناء زيارتها مع الرئيس الأمريكي لولاية آلاباما.

وعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتداول شائعات حول وجود بديلة شبيهة لميلانيا ترامب، بعد صورة جديدة لها رفقة زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تكريم ضحايا العاصفة التي ضربت ولاية ألاباما وراح ضحيتها 23 شخصا.

ووقف الزوجان عند نصب تذكاري مؤقت خارج الكنيسة في أوبيليكا، وبعد تداول الصور التي تم التقاطها لهما، قال رواد مواقع التواصل إن ميلانيا بدت مختلفة عن المعتاد، وإنها ليست ميلانيا بل هي بديلة شبيهة لها.

I see unconvincing Melania stunt-double is back. pic.twitter.com/kbIcqv9OuE — Huw (@ed_son) 8 марта 2019 г.

First three taken this morning. Fourth one recently for height comparison. Now unless Melania has shrank by about 6 inches (even Barron is taller than her) and grown jowels overnight, this ain't her. pic.twitter.com/4i6SPbVIom — JΞSŦΞR ✪ ΔCŦUΔL³³º¹ (@th3j35t3r) 8 марта 2019 г.

This is not melania.....and it is not photoshopped pic.twitter.com/2s16lwma2U — The Chris is (@chris_the_ii) 13 марта 2019 г.

No one photoshopped anything. This is not Melania. Are you lying or simply didn't notice? pic.twitter.com/IiET8UsLCK — imfabulous (@imfabulous13) 13 марта 2019 г.

وظهرت المزاعم عن توظيف ميلانيا بديلة لها للمرة الأولى في أواخر 2017 عند ظهورها في مؤتمر صحافي بنظارات كبيرة تُخفي معالم وجهها.

المصدر: وكالات + تويتر