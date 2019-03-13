ألمانيا تقلص تعداد بعثتها الدبلوماسية في فنزويلا

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، أن برلين قررت تقليص عدد دبلوماسييها المعتمدين في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

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وفي موجز صحفي، أوضح المتحدث باسم الوزارة، راينر برويل، أن القرار بشأن تقليص عدد موظفي السفارة الألمانية في كاراكاس اتُخذ "بسبب الظروف المعقدة، ونظرا لتدهور الوضع الأمني"، دون أن يكشف عن عدد الدبلوماسيين الذين سيغادرون العاصمة.

وأكد المتحدث أن الدبلوماسيين المتبقين في السفارة "سيواصلون، قدر إمكانهم، الاعتناء بالمواطنين الألمان المتواجدين في فنزويلا".

وأعلنت السلطات الفنزويلية سابقا سفير ألمانيا لدى كاراكاس، دانيال كرينر، "شخصا غير مرغوب فيه"، متهمة إياه بالتدخل في شؤون البلاد. وقرر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بهذا الصدد، استدعاء كرينر "للتشاور".

المصدر: تاس