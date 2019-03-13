بومبيو: سنتعامل مع الدول الأخرى بصرف النظر عن حالة حقوق الإنسان فيها ووفقا لمصالحنا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده ستتعامل مع الدول الأخرى بصرف النظر عن سجلها في مجال حقوق الإنسان وانطلاقا من أولوية حماية مصالح الولايات المتحدة.

وقال بومبيو، في مقدمة للتقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول حالة قضية حقوق الإنسان في دول العالم: "إن سياسة هذه الإدارة تتمثل في التعامل مع حكومات الدول الأخرى بصرف النظر عن سجلها في حال خدم الأمر مصالح الولايات المتحدة".

وأشار بومبيو مع ذلك إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أن احترام حقوق الإنسان من قبل حكومات الدول الأخرى يؤدي بشكل عام إلى مراعاة أفضل للمصالح الأمريكية.

وفي مؤتمر صحفي عقده الأربعاء لتقديم التقرير، قال بومبيو: "يكمن هدفنا في معرفة التحديات التي تواجهها حقوق الإنسان واستخدام نفوذنا وقوتنا من أجل نقل كل دولة إلى تطبيق ممارسات أفضل وأكثر مناسبة في هذا المجال".

وأصدرت الولايات المتحدة الأربعاء تقريرا سنويا موسعا أعدته الخارجية الأمريكية بالتعاون مع وزارات أخرى في البلاد يحدد تقييم واشنطن لحالة قضية حقوق الإنسان في نحو 200 دولة وكيان.

المصدر: وكالات