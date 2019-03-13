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موسكو تدعو واشنطن لتنفيذ التزاماتها وفق معاهدة ستارت بالكامل

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موسكو تدعو واشنطن لتنفيذ التزاماتها وفق معاهدة ستارت بالكامل
Sputnik Natalia Seliverstova
مبنى وزارة الخارجية الروسية بموسكو
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة يجب أن تنفذ التزاماتها وفق معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية (ستارت) بالكامل، قبل بدء التمديد المحتمل لهذه المعاهدة.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء: "نريد أن نذَّكر زملاءنا الأمريكيين بأن تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية (ستارت) ليس إجراء شكليا تقنيا يمكن تنفيذه خلال أسبوعين أو أسرع من ذلك، مثلما يحاولون تصويره".

وأضاف: "وقبل أن يبدأ الطرفان البحث التفصيلي لهذا التمديد يجب على الولايات المتحدة أن تنفذ التزاماتها وفق هذه المعاهدة بالكامل، وجعل عدد الأسلحة الاستراتيجية الهجومية المتوفرة لديها يتفق مع المقاييس التي تقضي بها المعاهدة".

المصدر: نوفوستي

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