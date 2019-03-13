إيران تحذر السعودية دون أن تسميها من تنفيذ مشاريع نووية مشبوهة

حذرت إيران السعودية من دون أن تسميها، من تنفيذ مشاريع نووية مشبوهة بـ"دولارات النفط"، معتبرة أن هذا الأمر سيجعل الشرق الأوسط والعالم يواجه تهديدا أسوأ من تهديد "داعش" الإرهابي.

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وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، في معرض تحذيره لبعض دول المنطقة، إن البعض في منطقتنا يحاول إنفاق دولارات النفط على مشاريع نووية مشبوهة، معتبرا أن هذه المسألة خطيرة، وتشكل تهديدا أخطر من تهديد التنظيمات الإرهابية.

وأكد قائلا: "إن كل أنشطة القوى الأجنبية وبعض الدول الشريرة في منطقة غرب آسیا، وخاصة الأعمال غير الطبيعية التي تقوم بها بعض دول المنطقة التي ثبت تاريخها الأسود في دعم التيارات الإرهابية، تخضع لمراقبة مستمرة من قبلنا.

وأوضح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدمیرال علي شمخاني اليوم الأربعاء في كلمة ألقاها خلال الاحتفال بذكري "شهداء" الدفاع المقدس (1988-1980) في أرومیة (شمال غرب): "لا شك أن ظهور تهديدات جديدة سيجبرنا، استنادا إلى طبيعة هذه التهديدات وجغرافيتها الجديدة، على تنظيم استراتيجيتنا ورصد وتنفيذ احتياجات البلاد والقوات المسلحة في إطارها والبناء عليها.

واعتبر أن "ثقافة المقاومة والاستشهاد هي المصدر الرئيس لقوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن هذا المنطلق فإن هذه الثقافة تتعرض لهجمة وتدمير من قبل الأعداء أكثر من أي قضية أو مسألة أخرى.

وتحدث شمخاني عن أوضاع المنطقة في الوقت الراهن، والإخفاقات المستمرة التي يواجهها "الكيان الصهيوني"، وقال إن "هذا الكيان الذي يسعى للهيمنة من النيل إلى الفرات بات اليوم معزولا في حدوده غير الشرعية، وتحت مرمى صواريخ المقاومة التي سلبت طعم الراحة من الصهاينة والنوم من عيونهم".

المصدر: RT