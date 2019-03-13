سقوط قتلى نتيجة انهيار مبنى يضم مدرسة في نيجيريا

لقي عدد من الأشخاص مصرعهم نتيجة انهيار مبنى في مدينة لاغوس جنوب غربي نيجيريا، اليوم الأربعاء، فيما جرى انتشال عشرات الأحياء من تحت الأنقاض، حسبما أفادت الصحف المحلية.

ونقلت صحيفة Guardian Nigeria عن مسؤول في الشرطة أن الحادث أودى بحياة ما لا يقل عن 5 أشخاص، فيما أوردت صحيفة This Day أن عدد الضحايا بلغ 6 وأن فرق الإنقاذ أخرجت من تحت الركام 59 حيا، بينهم 50 طفلا من تلاميذ المدرسة التي كانت تقع في أحد طوابق المبنى المنهار.

وتعمل فرق الإنقاذ على إزالة الأنقاض وسط حشود من السكان الذين تجمعوا حول المبنى المنهار المكون من أربعة طوابق.

وقال السكان إن نحو 100 طفل كانوا يرتادون المدرسة الخاصة الواقعة في أعلى المبنى. وأعرب حاكم لاغوس، أكينووني أمبودي، الذي زار مكان الحادث، عن تعاطفه مع ذوي الأطفال، دون أن يذكر عدد القتلى أو المصابين.

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Aurora

A 3 storey building with a school in it collapsed in Lagos island, Ita Faji junction about some minutes ago and some lives lost already, we need all the help we can get to get others out.... please retweet you might save a life. pic.twitter.com/8xHT48FMHB — Mvphenryeto (@LatestGist) 13 mars 2019

BREAKING: Children trapped as 3-storey building collapses in Lagos | TheCable https://t.co/8m0dSntNTPpic.twitter.com/HgSCvfod5s — TheCable (@thecableng) 13 mars 2019

فيما أشار المتحدث باسم هيئة الطوارئ النيجيرية في المنطقة الجنوبية الغربية، إبراهيم فارينلوي، إنه لا توجد معلومات فورية عن أي إصابات أو وفيات، لكن "يُعتقد أن كثيرا من الناس، بمن فيهم أطفال، عالقون تحت أنقاض المبنى".

وقال أمبودي إن المدرسة بنيت بطريقة عشوائية، مضيفا أن مبان أخرى في المنطقة يتم فحصها حاليا للتأكد من أنها غير مهددة بالانهيار.

وكان المبنى يقع في منطقة إتافاجي بجزيرة لاغوس، القلب التاريخي للمدينة، حيث قال أحد السكان المحليين إن أربعة مبان انهارت فيها خلال الأعوام القليلة الماضية.

المصدر: وكالات