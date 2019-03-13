 
مباشر

سقوط قتلى نتيجة انهيار مبنى يضم مدرسة في نيجيريا

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lksu

لقي عدد من الأشخاص مصرعهم نتيجة انهيار مبنى في مدينة لاغوس جنوب غربي نيجيريا، اليوم الأربعاء، فيما جرى انتشال عشرات الأحياء من تحت الأنقاض، حسبما أفادت الصحف المحلية.

ونقلت صحيفة Guardian Nigeria عن مسؤول في الشرطة أن الحادث أودى بحياة ما لا يقل عن 5 أشخاص، فيما أوردت صحيفة This Day أن عدد الضحايا بلغ 6 وأن فرق الإنقاذ أخرجت من تحت الركام 59 حيا، بينهم 50 طفلا من تلاميذ المدرسة التي كانت تقع في أحد طوابق المبنى المنهار.

وتعمل فرق الإنقاذ على إزالة الأنقاض وسط حشود من السكان الذين تجمعوا حول المبنى المنهار المكون من أربعة طوابق.

وقال السكان إن نحو 100 طفل كانوا يرتادون المدرسة الخاصة الواقعة في أعلى المبنى. وأعرب حاكم لاغوس، أكينووني أمبودي، الذي زار مكان الحادث، عن تعاطفه مع ذوي الأطفال، دون أن يذكر عدد القتلى أو المصابين.

فيما أشار المتحدث باسم هيئة الطوارئ النيجيرية في المنطقة الجنوبية الغربية، إبراهيم فارينلوي، إنه لا توجد معلومات فورية عن أي إصابات أو وفيات، لكن "يُعتقد أن كثيرا من الناس، بمن فيهم أطفال، عالقون تحت أنقاض المبنى".

وقال أمبودي إن المدرسة بنيت بطريقة عشوائية، مضيفا أن مبان أخرى في المنطقة يتم فحصها حاليا للتأكد من أنها غير مهددة بالانهيار.

وكان المبنى يقع في منطقة إتافاجي بجزيرة لاغوس، القلب التاريخي للمدينة، حيث قال أحد السكان المحليين إن أربعة مبان انهارت فيها خلال الأعوام القليلة الماضية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بسبب حادثة "الشباشب".. الإمارات ستخوض مباراة دون جمهور!