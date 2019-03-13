الصندوقان الأسودان للإثيوبية المنكوبة إلى أوروبا للفحص

أعلن المدير التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية، تيفولدي جيبري ماريام، أن الصندوقين الأسودين للطائرة الإثيوبية المنكوبة قد يتم نقلهما إلى أوروبا لفحصهما، وليس إلى الولايات المتحدة.

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وردا على سؤال حول نقل الصندوقين الأسودين العائدين لطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت بالقرب من أديس أبابا، إلى الولايات المتحدة، قال في حديثه لقناة "سي أن أن" الأمريكية إن هذه المسألة لم تحل بعد.

وأضاف: "من الممكن أن يرسلا إلى أقرب دولة أوروبية، وذلك لأن ذلك أقرب وأسرع".

من جانبه قال المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، أسرات بيغاشاو، إن قائد الطائرة المنكوبة أبلغ بوجود مشاكل بالتحكم في الطائرة وطالب بالسماح له بالعودة إلى أديس أبابا. وأضاف المتحدث أن شركته ستدرس مسألة مواصلة شراء الطائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" بعد انتهاء التحقيق الأولي.

وعثر على الصندوقين الأسودين في موقع تحطم الطائرة على بعد 60 كيلومترا من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم الاثنين الماضي.

ولقي157 شخصا حتفهم يوم الأحد الماضي في تحطم طائرة "بوينغ 737-8 MAX" تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وذلك بعد 6 دقائق من إقلاعها من مطار أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.

المصدر: رويترز