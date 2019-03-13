طهران توضح ملابسات هجوم حدث قرب السفارة البرتغالیة لديها

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن موظفا من السفارة البرتغالية في طهران تعرض لهجوم مساء أمس الثلاثاء، مضيفا أن سبب الهجوم يعود إلى عداء وخلافات شخصیة.

وأكد قاسمی نبأ استهداف الموظف المذكور وقال، إن التحقیقات المبدئیة وتقریر الشرطة یشیران إلى أن الشخص المذكور یعمل موظفا في السفارة البرتغالیة.

وأوضح أن مسؤولي الشرطة سیقدمون الإیضاحات اللازمة في هذا المجال، وأن التحقیقات جاریة.

وأفادت مصادر مطلعة بوقوع حادث إطلاق نار قرب السفارة البرتغالیة في طهران وإصابة شخص، وقالت إن موظفا إیرانیا في السفارة البرتغالیة لدى طهران تعرض بعد ظهر الثلاثاء قرب السفارة لإطلاق نار من قبل راكب دراجة ناریة.

ونقل هذا الشخص إلى المستشفي مباشرة وخضع للعلاج اللازم وتعد حالته الصحیة مستقرة.

من جانبه أعلن رئیس المركز الإعلامی لقیادة الأمن الداخلي في طهران، العقید بابك نمك شناس، في تصریح لوكالة "إرنا" أن إطلاق النار جرى بواسطة بندقیة صید وأن التحقیقات الأولیة تشیر إلى وجود خلافات شخصیة وراء الحادث.

المصدر: إرنا