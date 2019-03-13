مادورو يطلق خطة "الخزان الأزرق" لتلبية احتياجات السكان من المياه

أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، أن حكومته ستطلق برنامج "الخزان الأزرق" لتلبية حاجات كل عائلة في البلاد للمياه، في تحد للعقوبات الأمريكية وعمليات التخريب المتعمدة لقطاع الطاقة.

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وقال مادورو في حديث بث على "تويتر": "قررت البدء بخطة يطلق عليها "الخزان الأزرق" التي تهدف إلى إنشاء احتياطي دائم من المياه لكل أسرة". وأضاف مادورو، أن الخطة ستنفذ على الفور.

#EnVivo 📹 | Desde el Puesto de Comando Presidencial, monitoreamos minuto a minuto el avance de la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional y la atención a nuestro pueblo. https://t.co/LmIhhR4fR2 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 12 марта 2019 г.

ووفقا لبيانات سابقة، أدت الانقطاعات المتكررة في إمدادات المياه إلى كارثة حقيقية لكثير من سكان كاراكاس، الذين يضطرون، في ظروف النقص لهذا المورد الحياتي، إلى التوجه سيرا على الأقدام والذهاب إلى الينابيع الطبيعية المجاورة.

وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا وتصاعدت المشكلات المعيشية، بعد تنصيب رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد بدعم من الولايات المتحدة والدول الغربية، دون انتخابات أو أي مسوغ شرعي.

وسارعت الولايات المتحدة بعد دقائق من تنصيب نفسه رئيسا للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي المنتخب والشرعي نيكولاس مادورو بتسليمه السلطة وعدم استخدام العنف ضد المعارضة.

ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمى في يد الولايات المتحدة".

المصدر: نوفوستي